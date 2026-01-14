PF suspeita de vazamento de informações na Operação Compliance Zero

247 - Agentes da Polícia Federal passaram a considerar a hipótese de vazamento de informações internas no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A desconfiança ganhou força após investigadores identificarem que alguns dos principais alvos da operação estavam em aeroportos internacionais poucas horas antes do cumprimento dos mandados judiciais. As informações são do G1.

Na manhã desta quarta-feira (14), durante a deflagração da segunda fase da operação, Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar com destino a Dubai.

Outro alvo da nova etapa da investigação, o empresário Nelson Tanure, também foi localizado em circunstâncias semelhantes. Ele foi encontrado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, igualmente pronto para viajar no dia anterior à ação da Polícia Federal. Para os investigadores, a coincidência reforça a necessidade de apurar se houve antecipação indevida de informações sigilosas sobre a operação.

O histórico do caso aumenta as suspeitas. Na primeira fase da Compliance Zero, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, também foi encontrado no Aeroporto de Guarulhos, novamente prestes a embarcar para Dubai, às vésperas do início da ofensiva policial. O padrão recorrente levou os agentes a avaliarem se detalhes da investigação podem ter sido repassados antecipadamente aos investigados.

A segunda fase da operação envolve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro e a integrantes de sua família. Além do cunhado, estão entre os alvos imóveis associados ao pai e à irmã do banqueiro. A Polícia Federal investiga a existência de um suposto esquema de irregularidades financeiras no âmbito do Banco Master, cujos detalhes seguem sob apuração.