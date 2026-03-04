Pimenta relaciona prisão de Daniel Vorcaro ao governo Bolsonaro

247 - A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro pela Polícia Federal, realizada na manhã desta quarta-feira, provocou reações no cenário político e reacendeu discussões sobre a origem da expansão do Banco Master. O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que o episódio reforça a importância de uma investigação aprofundada sobre as relações do empresário com decisões tomadas durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

A informação foi divulgada pela Rede PT de Comunicação. Segundo a reportagem, Pimenta defende que o caso demonstra o funcionamento das instituições sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a necessidade de esclarecer as circunstâncias que permitiram o crescimento patrimonial do banqueiro.

Crescimento do banco e relação com decisões do governo anterior

De acordo com o parlamentar, o chamado “escândalo do Banco Master” tem origem em medidas adotadas durante o governo Bolsonaro. O banco, que anteriormente operava como Banco Máxima, teria experimentado um processo acelerado de expansão no período, passando posteriormente a se chamar Banco Master.

Pimenta sustenta que a evolução financeira de Vorcaro deve ser investigada em detalhe. “Os poderosos que roubaram bilhões, com golpes bilionários e que sempre se acham acima da lei, encontraram agora pela frente um governo implacável no combate à corrupção”, declarou.

Investigação do caso “BolsoMaster”

O deputado afirmou que as apurações devem avançar para esclarecer como um banco de menor porte teria se transformado em uma instituição com grande expansão patrimonial em poucos anos. Para ele, o episódio precisa ser investigado até as últimas consequências.

“Queremos que esta investigação sobre o BolsoMaster seja levada às últimas consequências, porque o Brasil precisa conhecer o subterrâneo desse banqueiro que era dono de um banco pequeno e que se tornou bilionário a partir de decisões que foram adotadas dentro do governo Bolsonaro. O escândalo do Banco Master é filho legítimo de Jair Messias Bolsonaro e de seu governo”, afirmou.

Papel do Banco Central

Pimenta também mencionou o papel do Banco Central do Brasil no período, presidido por Roberto Campos Neto. Segundo ele, a expansão do banqueiro teria ocorrido em um contexto de articulações institucionais.

“Daniel Vorcaro era um pequeno banqueiro e, através de articulações criadas dentro do governo Bolsonaro, com a proteção do Banco Central, se tornou um banqueiro bilionário. Os golpes e as fraudes do sistema financeiro ocorreram não só durante o governo Bolsonaro, mas com a proteção do seu Banco Central”, disse.

Defesa de rigor na apuração

Ao comentar a operação da Polícia Federal, o parlamentar reiterou a necessidade de que as investigações avancem de forma ampla para esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades.

“Queremos que essa investigação vá fundo. Queremos que a verdade apareça. Porque quando a verdade aparece, acabam as narrativas, acabam as mentiras, acabam as fake news”, concluiu.