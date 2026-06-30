Planalto articula ofensiva sobre Alcolumbre para avançar com pauta governista

247 – O Palácio do Planalto intensificou a articulação política para tentar acelerar a votação de propostas prioritárias do governo no Senado Federal. Segundo informações da CNN Brasil, Lula (PT) orientou ministros e parlamentares da base aliada a ampliarem o diálogo com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), diante da resistência do senador em pautar projetos de interesse do Palácio do Planalto antes das eleições deste ano.

A estratégia do governo busca garantir o avanço de uma agenda considerada essencial para o Executivo. Entre as prioridades estão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da Segurança Pública e a proposta relacionada à política de minerais raros, temas vistos pelo Planalto como relevantes para fortalecer sua agenda política.

Como parte dessa ofensiva, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), e a nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), têm reunião marcada com Davi Alcolumbre nesta terça-feira (30). A expectativa é de que o encontro abra caminho para novas negociações entre o presidente do Senado e integrantes da base governista.

Além dessa agenda, o governo pretende ampliar o esforço político nos próximos dias. Outros parlamentares aliados deverão procurar Alcolumbre para defender o avanço das matérias, em uma tentativa de convencê-lo a incluir os projetos na pauta de votações da Casa.

Lula também designou o senador Camillo Santana (PT-CE) para atuar diretamente junto ao presidente do Senado, além de contar com ministros ligados ao chamado Centrão para reforçar as negociações e buscar maior apoio político.

Apesar da mobilização, o relacionamento entre Lula e Alcolumbre ainda enfrenta desgaste. De acordo com a reportagem da CNN Brasil, o presidente da República mantém insatisfação com a postura do senador e aguarda um gesto concreto em favor da pauta governista antes de um eventual encontro entre os dois.

Nos bastidores, Lula tem afirmado que não pretende ceder a pressões do Legislativo para avançar suas propostas. A avaliação do presidente é que eventuais obstáculos à aprovação de medidas consideradas populares deverão ser atribuídos politicamente ao Senado.

Caso as propostas continuem sem avançar, o Partido dos Trabalhadores já prepara uma estratégia de comunicação nas redes sociais. Segundo a CNN Brasil, a legenda pretende retomar a campanha com o slogan "Congresso inimigo do povo", buscando responsabilizar o Legislativo pela paralisação de projetos defendidos pelo governo.