População convoca panelaços para 20h30, durante pronunciamento de Bolsonaro

247 - Assim como ocorreu em outros pronunciamentos em rede nacional de Jair Bolsonaro, a população sairá às janelas às 20h30 desta quarta-feira (2) batendo panelas para protestar. A manifestação pode ser a maior até hoje, dados os atos do último sábado (29) contra o governo e em defesa da vacina.

A fala oficial do presidente - que terá duração de até cinco minutos - foi anunciada no início da noite, logo após o encerramento da sessão da CPI da Covid, na qual depôs a médica e pesquisadora Luana Araújo .

Bolsonaro fala ao País num contexto de pressão por conta da CPI da Covid e da piora da pandemia, que já registra mais de 465 mil mortos, em que ele é sistematicamente cobrado pela vacinação. Nesta quarta, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), seu adversário político, anunciou que vacinará toda a população do estado até 31 de outubro .

Contra Bolsonaro contam ainda as pesquisas de opinião, que apontam cada vez mais rejeição ao seu governo e avanço da liderança do ex-presidente Lula, além de outros escândalos, como o chamado ‘orçamento paralelo’ e a investigação contra seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

