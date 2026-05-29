Pré-candidato do MBL, Renan Santos diz que "americano nenhum vai matar nossos bandidos"

247 - O pré-candidato à Presidência Renan Santos, do Missão, reagiu à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas. Em publicação feita no X na quinta-feira (28), ele afirmou que o enfrentamento aos "nossos bandidos" deve ser conduzido pelo próprio Brasil.

Na postagem, Renan Santos escreveu: “Americano nenhum vai matar nossos bandidos. Quem vai matar seremos nós. Honra e glória aos nossos policiais”.

A manifestação ocorreu após as duas facções criminosas brasileiras passarem a integrar a lista de organizações terroristas do governo dos Estados Unidos. A classificação transforma o PCC e o Comando Vermelho em alvos de medidas antiterrorismo adotadas pelas autoridades norte-americanas. A medida passa a valer a partir de 5 de junho.