Presidente do PT classifica combate à corrupção como eixo da comunicação em 2026

247 - O presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, orientou militantes a priorizarem o debate sobre combate à corrupção nas eleições de 2026, com ênfase em casos envolvendo o INSS e o Banco Master. A declaração foi feita durante o Congresso Nacional da legenda, iniciado nesta sexta-feira (24), em Brasília (DF). As informações são da CNN Brasil.

Durante discurso, o dirigente afirmou que o partido precisa fortalecer sua atuação na comunicação para disputar a narrativa pública. "Temos que construir uma agenda de Brasil. E para isso precisamos vencer o debate da comunicação, precisamos entender as tarefas que estão colocadas. É vencer o debate da corrupção, deixar claro que o governo que combateu a corrupção nas fraudes do INSS, do Banco Master", disse.

Edinho também convocou a militância a ampliar a presença do partido em diferentes espaços do país. "Por isso, convocamos o PT para fazer a maior mobilização da história para criar um exército de porta-vozes. Tem que ter porta-voz do presidente Lula em todo lugar do país, para que a gente vença o debate da comunicação", completou.

O presidente do PT participou da primeira plenária do dia, organizada pela secretaria das mulheres da legenda. Na ocasião, afirmou que a disputa eleitoral de 2026 será decisiva para o partido e para a esquerda no Brasil.

Reforma do Judiciário

No encontro, Edinho Silva voltou a defender mudanças no sistema judicial como parte da agenda política do partido. Segundo ele, a proposta não envolve interferência indevida, mas mecanismos de controle institucional.

"O PT defende a reforma do Poder Judiciário. O PT defende o controle sério e a responsabilização. Não queremos uma intervenção como a família Bolsonaro. Queremos um Judiciário forte para que seja o defensor da democracia brasileira", afirmou.