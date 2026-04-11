"Inaceitável", diz presidente do PT sobre vídeos que simulam agressões a mulheres petistas

247 - O presidente do PT, Edinho Silva, classificou como “inaceitáveis” os vídeos produzidos com inteligência artificial que simulam agressões contra mulheres petistas, afirmando que o material estimula violência política e representa um ataque direto à democracia e ao debate público.

A manifestação foi feita neste sábado (11), por meio de suas redes sociais, onde o dirigente destacou a gravidade do conteúdo que circula nas plataformas digitais. Segundo ele, os vídeos representam uma ameaça não apenas à integridade das pessoas, mas também ao ambiente institucional e ao processo eleitoral.

Edinho afirmou que o partido adotará medidas legais para responsabilizar os envolvidos. “Esses conteúdos inaceitáveis são um ataque à democracia, à integridade do debate público e à segurança de pessoas e instituições”, declarou.

O presidente do PT também cobrou atuação das plataformas digitais para conter a disseminação desse tipo de material. “Vamos adotar todas as providências jurídicas cabíveis para que os responsáveis sejam devidamente identificados. Da mesma forma, é fundamental que as plataformas digitais ajam para remover e bloquear esse tipo de material, que é prejudicial à sociedade e contamina o processo eleitoral”, afirmou.

Na avaliação de Edinho Silva, o uso de tecnologias como a inteligência artificial para produzir conteúdos falsos e violentos não pode ser normalizado. “Não podemos normalizar o uso da tecnologia para promover ódio, desinformação e violência”, disse.