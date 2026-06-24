Primo de Daniel Vorcaro muda defesa e contrata advogado que atuou na Lava Jato

247 - Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, contratou o criminalista Alberto Toron para atuar em sua defesa nas ações relacionadas ao caso Master. Felipe está preso desde maio, após ser alvo da Operação Compliance Zero. De acordo com as investigações, ele é suspeito de integrar o núcleo financeiro-operacional da suposta organização criminosa apurada no âmbito do caso.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, Toron assume a condução da estratégia jurídica do empresário e substitui o escritório do advogado Sergio Resende, que deixou a defesa. O advogado Leandro Calembo permanece atuando no caso e informou que o novo defensor já assinou a petição mais recente apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Professor de Processo Penal da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), Alberto Toron participou de casos de grande repercussão nacional, entre eles a Operação Lava Jato. Ao longo da carreira, também atuou na defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Prisões mantidas pelo STF

Na semana passada, a Segunda Turma do STF decidiu manter as prisões de Felipe Cançado Vorcaro e de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes votou pela concessão de prisão domiciliar a Henrique Vorcaro e pela libertação de Felipe, mas ficou vencido pela maioria do colegiado.

Ao apresentar seu voto divergente, Gilmar criticou a condução do processo e fez referência à Operação Lava Jato. Segundo o ministro, a investigação "parece igualmente maculada pelo mesmo vezo do messianismo persecutório e do uso indevidamente instrumental do processo penal".

Além do relator, ministro André Mendonça, votaram pela manutenção das prisões os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques.