Projetos do Ipea podem melhorar a vida do trabalhador

247 - No Dia do Trabalhador, estudos do Ipea apontam que projetos voltados à jornada 6x1, ao custo do transporte e à inclusão podem melhorar a vida do trabalhador e ampliar o acesso a oportunidades no Brasil.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Gov, com base em pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as análises indicam que políticas públicas baseadas em evidências são fundamentais para equilibrar crescimento econômico, inclusão social e proteção ao trabalhador.

Redução da jornada e impactos econômicos

Um dos principais temas analisados é a possível redução da jornada de trabalho atualmente predominante de 44 horas semanais, associada à escala 6x1. O estudo aponta que a diminuição para 40 horas semanais teria impacto semelhante a reajustes históricos do salário mínimo, indicando capacidade de absorção pelo mercado.

Nos setores de indústria e comércio, que concentram mais de 13 milhões de trabalhadores, o impacto direto seria inferior a 1% do custo operacional. Os pesquisadores destacam que aumentos no custo do trabalho não implicam necessariamente queda na produção ou aumento do desemprego.

Segundo o levantamento, episódios anteriores de aumento do salário mínimo no Brasil não provocaram efeitos negativos sobre o emprego. Da mesma forma, a redução da jornada prevista na Constituição de 1988 também não resultou em perda de postos de trabalho.

Transporte pesa no orçamento das famílias

Outro estudo analisou a criação de uma contribuição sobre a folha de pagamento para financiar o transporte coletivo. A proposta busca ampliar subsídios e reduzir tarifas

Os dados mostram que o gasto com transporte pode comprometer até 20% da renda de trabalhadores de baixa renda. Simulações indicam que alíquotas entre 0,5% e 1% poderiam gerar receitas significativas e beneficiar principalmente a população que depende do transporte público.

Falta de dados sobre população trans

O Ipea também identificou lacunas nas bases de dados oficiais sobre a população trans no Brasil. Embora existam registros em áreas como saúde, educação e assistência social, os dados relacionados ao mercado de trabalho ainda são limitados.

O estudo aponta que a inclusão do nome social em sistemas como Rais e CNIS ocorreu de forma tardia e incompleta. Mesmo com avanços no eSocial, as informações permanecem pouco acessíveis para análise.

Jovens e inserção no mercado de trabalho

O Boletim Mercado de Trabalho do Ipea trouxe dados sobre a inserção de jovens no emprego formal. A pesquisa indica que a duração do período de aprendizagem influencia diretamente as oportunidades futuras

Jovens que permanecem mais tempo em programas de aprendizagem têm 36,8% mais chances de conseguir o primeiro emprego formal e menor risco de desligamento. O estudo também aponta que pessoas entre 19 e 24 anos apresentam maior probabilidade de contratação.

Indicadores mostram avanço do emprego

Dados recentes mostram que a força de trabalho no Brasil atingiu 108,6 milhões de pessoas, com 102,3 milhões ocupadas. A taxa de ocupação chegou a 58,8% no segundo trimestre de 2025, o maior nível da série histórica para o período.

A taxa de participação também apresentou crescimento, indicando maior presença da população no mercado de trabalho.

Projetos ampliam acesso a oportunidades

Além dos estudos, o Ipea mantém iniciativas que produzem dados contínuos sobre o mundo do trabalho. Entre elas, o Atlas do Estado Brasileiro reúne informações sobre o funcionalismo público em diferentes níveis.

O projeto Acesso a Oportunidades analisa o alcance a empregos, saúde e educação nas grandes cidades, considerando diferentes meios de transporte. Já o Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça apresenta indicadores sobre disparidades sociais no país.

As pesquisas reforçam a importância de políticas públicas baseadas em dados para enfrentar desigualdades e ampliar oportunidades no mercado de trabalho brasileiro.