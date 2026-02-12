Promotor italiano afirma que cidadania de Carla Zambelli é "apenas de fachada"

247 - A promotoria italiana afirmou que a cidadania italiana da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) é apenas formal, sem correspondência substancial. A avaliação foi apresentada durante julgamento realizado no país europeu e é vista pela defesa como fator que pode dificultar a tentativa de evitar a extradição para o Brasil. No Brasil, Zambelli foi condenada por porte ilegal de arma e adulteração de sistemas públicos.

Segundo o SBT News, durante a sessão, o procurador-geral Erminio Amelio afirmou que a cidadania italiana da ex-deputada seria "apenas uma fachada". O representante do Ministério Público sustentou que, embora exista formalmente, ela não teria correspondência substancial. A defesa contestou a posição da promotoria. O advogado Pieremilio Sammarco afirmou que se trata de "absurdidade jurídica". Segundo ele, a contestação foi apresentada em audiência logo após a manifestação do procurador.

Outro advogado da defesa de Zambelli, Fábio Pagnozzi, declarou que causa preocupação a ideia do promotor de que cidadãos italianos que vivem no exterior poderiam usar a cidadania como escudo. Ele afirmou que o reconhecimento da cidadania garante plena condição jurídica independentemente do local de residência.

Pedidos da defesa são negados pela Justiça

A defesa também reiterou que não existe risco de fuga e pediu que a ex-deputada permaneça na Itália durante o andamento do processo. Os pedidos para apresentação de testemunhas foram negados pela Justiça italiana. Os advogados também solicitaram o afastamento dos magistrados responsáveis pelo caso, pedido que não foi aceito.

A sentença sobre o pedido de extradição apresentado pelo Brasil deve ser publicada em até cinco dias pela Justiça italiana. O processo é conduzido pelo Ministério Público local, sem análise do mérito das acusações.