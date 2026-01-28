PSD definirá candidato à Presidência apenas em abril, diz Ratinho Júnior

247 - O PSD deverá deixar para abril a definição de quem será o seu candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A avaliação foi feita pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, ao comentar o estágio atual das articulações internas do partido, que passou a concentrar governadores com projeção nacional e diferentes perfis políticos.

Ratinho Júnior disse que a escolha do nome que representará o PSD ocorrerá somente após o prazo legal de desincompatibilização dos cargos executivos, marcado para 4 de abril. “A discussão de quem será o candidato e essa união em torno desse nome vai acontecer lá por meados de abril”, afirmou o governador em entrevista à GloboNews,,de acordo com o G1.

Articulação interna avança no PSD

De acordo com o governador, o processo de definição será conduzido por um conselho interno do partido e não deve resultar em embates. Ele destacou que a intenção da sigla é chegar a um consenso. “De forma sem disputa interna, bem harmônica e respeitosa”, declarou.

Ratinho Júnior explicou que, até o encerramento do prazo legal, os governadores do partido estão concentrados no cumprimento de seus mandatos. Apenas depois desse período, o PSD tomará uma decisão definitiva sobre quem liderará a chapa presidencial.

Governadores disputam espaço no partido

No cenário atual, três nomes estão colocados como possíveis candidatos: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o próprio Ratinho Júnior. O governador do Paraná evitou interpretar a recente filiação de Caiado ao PSD como um indicativo de escolha antecipada.

Embora tenha elogiado a atuação do governador goiano, especialmente nas áreas de segurança pública e educação, Ratinho Júnior reforçou que o debate permanece aberto e que os demais nomes também seguem no tabuleiro político.

Críticas à polarização política

Ao tratar do projeto nacional do PSD, Ratinho Júnior afirmou que a sigla busca se diferenciar do embate entre lulismo e bolsonarismo. Para ele, a polarização política não tem produzido resultados concretos para a população. Segundo o governador, esse confronto “não tem trazido benefício para Dona Maria ou para o Seu Zé”. Ele acrescentou que, enquanto o Brasil permanece estagnado, outros países emergentes avançam. “O Brasil anda de lado”, afirmou, ao citar o crescimento de economias de países como Índia e China.

Caiado reforça redesenho eleitoral de 2026

Ratinho Júnior reconheceu que a construção de uma candidatura alternativa enfrentará resistência dos polos políticos já consolidados. Ainda assim, disse acreditar que há espaço na sociedade para uma proposta capaz de renovar o debate político nacional e “virar a página” das discussões do passado.

A filiação de Ronaldo Caiado ao PSD, após sua saída do União Brasil, redesenhou o tabuleiro eleitoral para 2026 e intensificou as articulações nos estados. Com isso, o partido passou a se posicionar como uma alternativa de centro-direita no cenário pós-bolsonarismo, reunindo governadores com potencial para disputar a Presidência da República.