PT afirma que Flávio Bolsonaro está "em queda nas pesquisas" e agora "finge até defender o Bolsa Família"

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) reagiu nesta quarta-feira (17) às declarações do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em defesa do Bolsa Família. Segundo o jornal O Globo, a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o parlamentar bolsonarista de alterar seu discurso sobre o programa social em meio ao cenário eleitoral de 2026.

Em publicação divulgada nas redes sociais, o PT afirmou que Flávio Bolsonaro está "em queda nas pesquisas" e que agora "finge até defender" o Bolsa Família. O material reproduz declarações antigas do senador e de Jair Bolsonaro com críticas ao programa e encerra com a mensagem: "eles podem até fingir, mas o povo conhece a verdade".

A reação ocorreu após entrevista concedida por Flávio na segunda-feira (15), quando o senador classificou o Bolsa Família como um "direito adquirido" da população brasileira e uma "estabilidade para quem já passou fome".

Ao comentar o programa, o parlamentar afirmou: "Muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente. E não vão para a formalidade porque têm medo de perder o benefício. A gente tem que entender que o Bolsa Família é estabilidade para quem já passou fome. A pessoa pensa o seguinte: 'se eu arrumar um trabalho de carteira assinada e perder o Bolsa Família, e se perder o meu trabalho, como é que vou ficar? Vou voltar para aquela época que passava fome, que eu tinha que pedir dinheiro no sinal de trânsito?' "

Pesquisa aponta vantagem de Lula

O PT também associou a mudança de posicionamento do senador ao desempenho nas pesquisas eleitorais. Levantamento Genial/Quaest divulgado na semana passada mostra Lula com 39% das intenções de voto no primeiro turno, índice estável em relação ao mês anterior.

Flávio Bolsonaro aparece com 29%, abaixo dos 33% registrados em maio. No cenário de segundo turno testado pela pesquisa, Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto o senador soma 38%.

De acordo com o levantamento, a redução do apoio ao parlamentar ocorreu principalmente entre evangélicos, mulheres, jovens e eleitores da região Sudeste.