PT deve defender união nacional contra a extrema direita em manifesto

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) deve apresentar, em seu próximo congresso nacional, um manifesto que defende a união entre partidos de centro e de esquerda para enfrentar o que classifica como avanço da extrema direita no país. Segundo a CNN Brasil, a proposta faz parte da estratégia eleitoral da legenda para este ano e inclui articulações políticas mais amplas e intensificação do debate público.

O encontro ocorrerá neste fim de semana, em Brasília, e servirá para consolidar diretrizes políticas do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que o documento também reforce a linha adotada por Lula em agendas internacionais, buscando associar adversários políticos a posições consideradas radicais.

Entre os pontos centrais do manifesto está a tentativa de mobilizar partidos de centro em torno de uma frente comum. A iniciativa pretende apresentar o cenário político como um embate em defesa da democracia, com referência a episódios recentes, como os atos de 8 de janeiro, apontados por lideranças petistas como uma ameaça institucional.

Nos bastidores, integrantes do partido avaliam que a estratégia inclui ampliar o enfrentamento político nas redes sociais, especialmente em relação ao pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. O objetivo é reforçar a narrativa de polarização e consolidar apoio entre diferentes segmentos do eleitorado.