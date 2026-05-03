PT exige libertação do ativista Thiago Ávila

247 - A bancada do PT na Câmara dos Deputados exigiu, em nota neste domingo (3), que o governo de Israel liberte o ativista brasileiro Thiago Ávila, da flotilha humanitária com destino à Faixa de Gaza. Ele foi sequestrado por forças israelenses em águas internacionais.

O partido também cobra informações imediatas sobre as condições de saúde e a integridade física do ativista, "que foi detido de forma criminosa enquanto participava de uma flotilha humanitária com destino à Faixa de Gaza", diz a nota, assinada pelo líder do PT na Câmara, Pedro Uczai.

"A detenção de Thiago Ávila e as circunstâncias em que ocorreu configuram grave violação das normas do direito internacional, bem como dos direitos humanos fundamentais reconhecidos pela comunidade internacional", diz a nota.

Além de Ávila, o ativista espanhol-sueco Saif Abu Shek também está preso em Israel. Ao todo, 175 participantes civis da Flotilha Global Sumud foram levados para um navio israelense e posteriormente conduzidos à Grécia. Todos foram libertados, com exceção de Ávila e Saif Abu Shek.