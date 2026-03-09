“Quando quebrar o sigilo, não sobra um”, diz Rogério Correia sobre laços entre Lagoinha e caso Master

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que as conexões entre a Igreja Batista da Lagoinha e o escândalo envolvendo o Banco Master podem ser ainda mais amplas do que as reveladas até agora. Para o parlamentar, as investigações podem expor uma rede de relações políticas, religiosas e financeiras associadas ao caso.

Em comentário sobre o tema, o deputado declarou: “Laços da Lagoinha com o caso Master vão muito além do contado na matéria. Além de Vorcaro, Zettel, Valadão, Nicholas, Natália, tem o senador Viana e muita lavagem de dinheiro do Master e blindagem na CPMI do INSS. Quando quebrar o sigilo, não sobra um.”

A declaração faz referência à reportagem publicada pelo jornal O Globo, que detalhou vínculos entre integrantes da igreja Lagoinha e a família do banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em operação da Polícia Federal relacionada a supostas irregularidades financeiras no Banco Master.

Casamento aproximou famílias

A relação entre os grupos ganhou visibilidade em 2018, quando o pastor e empresário Fabiano Zettel se casou com Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro. A cerimônia foi celebrada pelo pastor André Valadão, uma das principais lideranças da Igreja Batista da Lagoinha.

Durante a celebração, Valadão entoou um trecho de louvor diante dos convidados: “Não somos dignos do teu amor, não merecemos tanto favor.” Daniel Vorcaro acompanhava a cerimônia na primeira fila.

Segundo a reportagem, a proximidade entre Vorcaro e Valadão remonta à juventude, quando ambos participaram de programas da Rede Super, emissora ligada à igreja e voltada à música gospel.

Templo construído em Belo Horizonte

Nos anos seguintes, as relações entre integrantes da igreja e a família Vorcaro continuaram próximas. Zettel passou a atuar como pastor ligado à Lagoinha e participou da criação da Lagoinha Belvedere, um grande templo instalado em Belo Horizonte.

O complexo religioso possui cerca de 16 mil metros quadrados e foi construído em um espaço onde antes funcionava uma concessionária de automóveis. Empresas envolvidas no projeto afirmaram que a obra foi concluída “em tempo recorde”.

Apesar de Zettel ter se afastado das atividades pastorais desde novembro do ano passado, a igreja Lagoinha Belvedere segue registrada em seu nome na Receita Federal.

Em um culto realizado em agosto de 2024, André Valadão comentou a proximidade entre as famílias: “Pode ter certeza: se o Fabiano se converte, qualquer um se converte. Deus teve misericórdia do Fabiano, e não teve da Natália. A Nat é como uma irmã para mim. Conheço desde criancinha, ela e o Dani (Daniel Vorcaro).”

Investigação sobre o Banco Master

As conexões passaram a ser analisadas no contexto da investigação da Polícia Federal sobre o Banco Master. Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel chegaram a ser presos sob acusação de tentar obstruir as apurações relacionadas a supostas fraudes financeiras.

Segundo a investigação, os policiais federais apuram movimentações que teriam ocultado R$ 2,2 bilhões por meio de uma conta vinculada a Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Os recursos, de acordo com o inquérito, teriam sido desviados do Banco Master por meio de empresas controladas por Daniel Vorcaro e seu cunhado.

Entre essas estruturas está a empresa Super Empreendimentos, da qual Zettel foi diretor e que registrou imóveis utilizados por Vorcaro. As ações da companhia pertenciam ao fundo Termópilas, ligado a outros fundos administrados pela corretora Reag, citada nas investigações.

Procurada pela reportagem original de O Globo, a Igreja Batista da Lagoinha não respondeu aos questionamentos. A defesa de Fabiano Zettel também não se manifestou.

Em nota divulgada após uma das operações da Polícia Federal, a igreja afirmou não ter controle sobre “atos individuais de pessoas que, eventualmente, frequentem seus cultos e atividades”. Na mesma ocasião, André Valadão declarou que Daniel Vorcaro “foi membro por muitos anos da Lagoinha” e que “há pouco tempo voltou a frequentar a igreja”, negando qualquer envolvimento da instituição com os negócios do Banco Master ou com “movimentações que estão sendo investigadas”.