Ranking do Prouni 2026 destaca cursos com mais bolsas na história do programa

247 - O Programa Universidade para Todos (Prouni) inicia o primeiro semestre de 2026 com a maior oferta de bolsas já registrada desde a criação do programa, e o principal destaque desta edição está concentrado em um grupo específico de cursos que reúnem a maior parte das oportunidades. Ao todo, serão 594.519 bolsas distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento, com forte presença de graduações voltadas à gestão, tecnologia e serviços.

Os dados foram divulgados pelo governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC). Do total de bolsas anunciadas, 274.819 são integrais, com cobertura total da mensalidade, e 319.700 são parciais, com desconto de 50%.

No topo do ranking de cursos com maior número de bolsas disponíveis no Prouni 2026 aparece Administração, que concentra 63.978 oportunidades, liderando com ampla vantagem sobre as demais graduações. Em segundo lugar está Ciências Contábeis, com 41.864 bolsas, reforçando a predominância da área de gestão e negócios nesta edição do programa.

A terceira posição do ranking é ocupada por Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 29.367 bolsas, refletindo a crescente demanda por profissionais da área de tecnologia da informação. Em seguida, Gestão de Recursos Humanos aparece com 22.969 oportunidades, consolidando-se como uma das formações mais ofertadas no ensino superior privado.

O curso de Direito ocupa a quinta colocação, com 21.558 bolsas disponíveis, mantendo-se entre os mais procurados e ofertados do Prouni. Logo depois, Engenharia de Software surge com 17.484 vagas, reforçando o peso das graduações ligadas ao setor tecnológico no conjunto das bolsas ofertadas.

Na sequência do ranking estão Logística, com 14.714 bolsas, Criminologia, com 13.978, Investigação e Perícia Criminal, que soma 13.900 oportunidades, e Psicologia, fechando a lista dos dez cursos com maior número de bolsas, com 13.505 vagas.

Administração: 63.978 bolsas Ciências Contábeis: 41.864 Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 29.367 Gestão de Recursos Humanos: 22.969 Direito: 21.558 Engenharia de Software: 17.484 Logística: 14.714 Criminologia: 13.978 Investigação e Perícia Criminal: 13.900 Psicologia: 13.505

Além da concentração em determinados cursos, o Prouni 2026 também se destaca pela predominância da educação a distância, que reúne 393.119 bolsas. Outras 16.408 vagas são destinadas à modalidade semipresencial. Em termos de grau acadêmico, os cursos de bacharelado lideram com 328.175 bolsas, seguidos pelos cursos tecnológicos, com 253.597, e pelas licenciaturas, que somam 12.747 oportunidades.

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026 estarão abertas de 26 a 29 de janeiro, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, enquanto a segunda chamada está prevista para 2 de março. A lista de espera poderá ser acessada após manifestação de interesse nos dias 25 e 26 de março, com divulgação final em 31 de março.