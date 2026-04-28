Ratinho processa Erika Hilton por difamação após atacar deputada com fala transfóbica

247 - O apresentador Ratinho decidiu processar a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) por ofensa nas redes sociais, alegando que sua honra foi atingida após declarações públicas feitas pela parlamentar. O caso tramita na Justiça do Distrito Federal e envolve acusações de injúria, calúnia e difamação.

De acordo com informações divulgadas pela coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo, a ação foi protocolada no dia 14 de abril na 7ª Vara Criminal de Brasília. Três dias depois, a Justiça notificou Erika Hilton para prestar esclarecimentos sobre o episódio.

Origem do conflito

A disputa teve início após comentários feitos por Ratinho em seu programa de televisão sobre a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Na ocasião, o apresentador questionou a indicação da parlamentar, que é uma mulher transexual.

"Tem tanta mulher, por que vai dar para uma trans? Ela não é mulher, ela é trans", afirmou Ratinho. Em seguida, acrescentou: "Não tenho nada contra trans, mas tem outras mulheres, mulheres mesmo…".

O apresentador também declarou: "Mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias". E completou: "Vocês pensam que a dor do parto é fácil?".

Ainda durante o programa, ele questionou a capacidade da deputada de compreender questões femininas. "Vamos modernizar, ter inclusão, mas não precisa exagerar. Estão exagerando", disse.

Reação de Erika Hilton

Após as declarações, Erika Hilton respondeu nas redes sociais, criticando o posicionamento do apresentador. "Eu sou e sempre serei uma mulher. Este apresentador é, e sempre será, um rato", escreveu.

A publicação motivou a ação judicial de Ratinho, que argumenta que a fala ultrapassou o limite do debate político e se transformou em ataque pessoal. Segundo ele, sua manifestação no programa teve caráter crítico e não ofensivo.

Ações cruzadas

O embate entre os dois também se desdobrou em outra frente judicial. Erika Hilton já havia acionado Ratinho anteriormente por transfobia, com pedido de indenização de R$ 10 milhões. Além disso, solicitou ao Ministério das Comunicações a suspensão do programa do apresentador por 30 dias.