Rejeição de Messias foi resultado de articulação da oposição para 36% dos brasileiros, diz Meio/ideia

247 - A rejeição de Jorge Messias pelo Senado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal dividiu a avaliação dos brasileiros, de acordo com pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (6).

Segundo o levantamento, 58,6% dos entrevistados afirmaram ter tomado conhecimento da decisão do Senado, índice que indica forte repercussão do caso no debate público nacional. A votação foi interpretada de formas distintas, com opiniões concentradas principalmente entre a percepção de articulação da oposição e a leitura de derrota política do presidente Lula.

Entre os entrevistados, 36% disseram acreditar que a rejeição do nome indicado pelo presidente foi resultado de uma articulação conduzida pela oposição. A avaliação sugere que parte expressiva da população percebeu a votação como uma movimentação organizada no Congresso contra a escolha feita pelo Palácio do Planalto.

Outro grupo, praticamente do mesmo tamanho, avaliou o episódio sob outro ângulo. Para 35% dos brasileiros ouvidos, a derrota de Jorge Messias no Senado representou um revés direto para Lula e expôs dificuldades da articulação política do governo junto aos parlamentares.

A pesquisa também mostra que uma parcela menor dos entrevistados interpretou a decisão como parte do funcionamento institucional do Senado. Para 12%, os senadores cumpriram seu papel ao barrar uma indicação considerada política ao Supremo Tribunal Federal.

Outros 8% afirmaram que o processo de ingresso no STF não deveria passar pelo Senado. Já 9% dos participantes não souberam responder à pergunta.

Metodologia da pesquisa Meio/Ideia

O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 1º e 5 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto Meio/Ideia e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-053562026.