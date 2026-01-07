Relação com o governo segue respeitosa, diz Hugo Motta

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou à CNN Brasil que a relação do Legislativo com o governo federal permanece pautada pelo respeito institucional e pela responsabilidade com o país. A declaração foi dada ao comentar sua ausência na cerimônia organizada pelo Palácio do Planalto para marcar os três anos dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Hugo explicou que não participará do evento por conta de agendas “pessoais e políticas” previamente marcadas na Paraíba. Apesar disso, fez questão de ressaltar que a decisão não representa qualquer ruptura ou distanciamento em relação ao Executivo.

“A relação com o governo continua respeitosa, institucional e guiada pela responsabilidade com o país. O presidente Lula, assim como os demais Poderes, sabe que há neste presidente o compromisso com as pautas que estejam ao lado do Brasil”, afirmou o parlamentar à emissora.

Hugo Motta também destacou a importância do diálogo permanente entre os Poderes da República, mesmo em cenários de divergência política. Segundo ele, a convivência democrática exige maturidade institucional e foco nos interesses da população.

“Quando Executivo, Legislativo e Judiciário atuam de maneira harmônica e respeitosa, quem ganha é o povo brasileiro. Divergências existem e são naturais na democracia, mas não podem se sobrepor ao propósito maior de entregar resultados concretos ao país”, declarou.