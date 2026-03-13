Relatório do Coaf cita repasse de R$ 3,9 milhões do Banco Master para pastor André Valadão

247 - Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registra uma transação de R$ 3,897 milhões realizada pelo Banco Master em favor da Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., empresa vinculada ao pastor André Valadão. A operação teria ocorrido entre março e abril de 2022. As informações foram divulgadas pelo SBT News.

De acordo com o documento, os recursos teriam sido repassados à produtora em um período em que a empresa estava sob investigação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que apurava possíveis irregularidades na contratação de shows financiados com recursos públicos no estado.

Empresa e atividade registrada

Registros da Receita Federal indicam que a Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda. atua no comércio de CDs, discos e artigos de papelaria. A empresa possui capital social declarado de R$ 15 mil e está registrada em nome de André Valadão e de sua esposa, Cassiane Montosa Valadão.

O endereço cadastrado corresponde a um imóvel residencial em Belo Horizonte (MG). Em nota, a produtora afirmou não ter conhecimento da transação mencionada no relatório do Coaf.

No comunicado, a empresa declarou: "A Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda. nega veementemente qualquer vínculo ou participação em transações nos valores mencionados envolvendo o Banco Master e informa que não tem conhecimento de qualquer operação dessa natureza".

Ainda segundo a nota, a empresa reduziu significativamente suas atividades ao longo da última década em razão da atuação pastoral de Valadão na Igreja da Lagoinha. O texto acrescenta que a menção a valores dessa magnitude causou surpresa à companhia.

A produtora também afirmou que a verificação de seus registros bancários não aponta movimentações compatíveis com o montante citado no relatório. A nota diz que "a verificação dos extratos bancários da empresa não registra qualquer entrada de valores compatíveis com o montante mencionado, nem movimentações que se aproximem dessas cifras".

Detalhes da operação mencionada

O relatório do Coaf descreve a existência de uma operação imobiliária no valor de R$ 3.897.000,00 entre a produtora e o Banco Master envolvendo um imóvel localizado em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O documento, no entanto, não detalha o tipo de transação realizada, como transferência bancária ou depósito. No relatório, o Coaf afirma que o registro da movimentação segue normas que determinam a comunicação de operações consideradas relevantes.

Entre os critérios estão transferências superiores a R$ 50 mil, movimentações em espécie acima de R$ 100 mil ou operações que apresentem indícios de irregularidade, que devem ser reportadas em até 24 horas.

Defesa e relação com Vorcaro

A defesa da produtora informou ter encaminhado à reportagem um extrato bancário no qual não aparecem registros da transação apontada. Também foi solicitado um relatório contendo as contas e os relacionamentos bancários da empresa, documento que não havia sido enviado até o momento da publicação. Segundo os advogados, a empresa mantém apenas uma conta bancária.

O pastor André Valadão mantém relação antiga com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. De acordo com relatos de pessoas próximas citados na reportagem, os dois teriam se conhecido ainda na infância em Belo Horizonte. A proximidade entre as famílias também inclui o casamento da irmã do banqueiro com um ex-pastor ligado à igreja liderada por Valadão.