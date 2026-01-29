Resultado do Sisu 2026 já pode ser consultado pelos candidatos

247 - O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 foi disponibilizado na madrugada desta quinta-feira (29), permitindo que os candidatos verifiquem se foram selecionados para cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior. A relação de aprovados contempla vagas para o primeiro e o segundo semestres letivos deste ano e pode ser acessada por meio da plataforma oficial do programa, no endereço acessounico.mec.gov.br/sisu.

O processo seletivo utilizou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de classificação e teve inscrições realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro. O Sisu é a principal porta de entrada para universidades e institutos federais, reunindo em um único sistema as oportunidades oferecidas por instituições públicas de todas as regiões do país.

Os estudantes selecionados na chamada regular devem agora seguir para a etapa de matrícula. De acordo com o cronograma oficial, os aprovados precisam procurar a instituição de ensino a partir de 2 de fevereiro para dar continuidade ao processo, observando atentamente os prazos, a documentação exigida e as orientações específicas de cada universidade ou instituto.

Para quem não aparece na lista inicial, ainda há possibilidade de ingresso. Os candidatos que não foram selecionados podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, diretamente no site do Sisu. Nessa etapa, cada participante deve optar por apenas uma das duas escolhas de curso feitas no momento da inscrição. A convocação dos selecionados na lista de espera, assim como os prazos para matrícula, fica sob responsabilidade das próprias instituições de ensino.

A edição de 2026 do Sisu reúne 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, ofertados por 136 instituições públicas de ensino superior. O processo seletivo deste ano trouxe uma mudança relevante em relação às edições anteriores: os candidatos puderam concorrer utilizando as notas de uma das três edições mais recentes do Enem — 2023, 2024 ou 2025. Até o ano passado, apenas o desempenho na edição imediatamente anterior do exame era aceito.

Para participar, além de ter realizado o Enem em uma dessas três edições, o candidato precisava ter obtido nota superior a zero na redação e já ter concluído o ensino médio. O novo formato ampliou o alcance do programa e deu mais flexibilidade aos estudantes que buscam uma vaga no ensino superior público.

O calendário do Sisu 2026 estabelece como principais datas: inscrições entre 19 e 23 de janeiro, divulgação do resultado da chamada regular em 29 de janeiro, início das matrículas a partir de 2 de fevereiro e período para manifestação de interesse na lista de espera de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.