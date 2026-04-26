Roberto Justus diz que não quer volta de Bolsonaro e elogia Lula: “muito inteligente”

247 - O empresário e apresentador Roberto Justus fez declarações contundentes ao comentar o cenário político brasileiro, elogiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e criticando o comportamento de Jair Bolsonaro após a última eleição. Durante participação em um podcast, Justus afirmou que não gostaria de ver Bolsonaro novamente no comando do país, apontando atitudes que, segundo ele, não condizem com a postura esperada de um líder.

“Hoje eu não gostaria de ter o presidente Bolsonaro de volta. O presidente Bolsonaro pisou muito na bola, acabou entregando de volta o governo à esquerda brasileira, com a incompetência dele, na minha opinião, de saber lidar com esses assuntos. Podia ter sido uma mela mão da oposição, em vez de fazer toda essa lambança que foi feita, que nem quis nem aparecer, viajou e sumiu”, disse.

Justus também disse acreditar que não houve tentativa de golpe por parte de Bolsonaro, mas que o ex-presidente “não soube perder” e pagou caro por isso. Jair Bolsonaro tinha que ter sido um grande opositor do governo Lula, e não essa loucura que ele fez. Pagou o caro por não saber perder, e isso decepciona a gente.

“Um líder, um líder que sabe lidar com as situações, tem equilíbrio para lidar com as situações. Você espera isso de um presidente da República, hoje décima primeira, mas já foi até a oitava economia do mundo. A gente espera isso do cara dele. Ele não tem esse cacoete de líder, entendeu? Lula tem, Lula tem cacoete de líder, eu posso não concordar”, completou, elogiando Lula.

O empresário ainda destacou a habilidade política de Lula. “Lula é um dos melhores negociadores. Eu posso não concordar com a esquerda e com a forma que o Lula faz as coisas, não estou aqui defendendo, mas pelo menos ele tem, no estilo dele, nas coisas que ele acredita, que eu não acredito. Ele é político, né? Ele sabe fazer, ele é um cara, ele tem, ele é muito esperto, muito inteligente”, concluiu.