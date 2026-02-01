Rogério Correia avalia convidar piloto para CPMI do INSS

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou, neste domingo (1º), que avalia apresentar um requerimento para convidar o piloto Mauro Matosinho a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A comissão investiga denúncias de irregularidades e desvios que atingem aposentados e pensionistas.

A declaração foi feita em publicação nas redes sociais do parlamentar, na qual ele comenta um vídeo atribuído ao piloto e classificado como sensível para o andamento das investigações. A informação foi divulgada a partir de postagem do próprio Rogério Correia, publicada em sábado (1º).

“Vixe, este vídeo é nitroglicerina pura. Já pensaram este piloto depondo na CPMI do INSS?”, escreveu o deputado. Em seguida, acrescentou: “Afinal tem muitos denunciados por ele que estão denunciados no roubo aos aposentados”.

Rogério Correia indicou que considera formalizar o convite para que Mauro Matosinho preste esclarecimentos aos parlamentares. “Pensando seriamente em apresentar requerimento convidando”, afirmou na mesma publicação.

Na mensagem, o deputado citou Danilo Trento, personagem que já havia sido mencionado durante a CPI da Covid. “Este Danilo Trento que ele denuncia é aquele da CPI da Covid, bolsonarista envolvido em roubos de vacinas e reapareceu na CPMI agora, com os Golden Boys bolsonaristas, roubando aposentados”, declarou.

Perfis que repercutiram o vídeo nas redes sociais informaram que as denúncias atribuídas a Mauro Matosinho também mencionariam nomes como Ciro Nogueira, Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Banco Master, Resort Tayayá, REAG, Antônio Rueda, além de referência ao PCC. As citações aparecem associadas ao conteúdo do vídeo comentado pelo parlamentar, sem detalhamento adicional apresentado na publicação.