Rogério Correia pede convocação de Roberto Campos Neto à CPMI do INSS

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou nesta quarta-feira (28) requerimento para a convocação do ex-presidente do Banco CentralRoberto Campos Neto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Campos Neto teria atuado para evitar a intervenção ou liquidação do Banco Master em pelo menos duas ocasiões ao longo de 2024, último ano de sua gestão à frente da autoridade monetária.

No requerimento, Correia aponta que Campos Neto já tinha conhecimento de problemas graves envolvendo o Banco Master, especialmente relacionados a práticas abusivas na concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS.

O deputado destaca que, em outubro de 2021, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) encaminhou expediente ao Banco Central alertando para o aumento expressivo de reclamações desde março de 2019 sobre oferta irregular e descontos indevidos de consignados em benefícios previdenciários.

Campos Neto teria atuado para impedir medidas mais duras contra o Banco Master, justamente em momentos de aperto da fiscalização.

Para o deputado, as informações ampliam a urgência da oitiva. “O bolsonarismo rouba ou deixa roubar. A leniência de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central permitiu que o Master mantivesse práticas que lesaram aposentados e pensionistas do INSS. A CPMI vai apurar responsabilidades, identificar quem protegeu esse esquema e quem lucrou com o dinheiro dos mais vulneráveis”, afirmou.