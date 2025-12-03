Sabatina de Messias pode ficar para depois das eleições de 2026, indica Alcolumbre

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comunicou a parlamentares que a sabatina de Jorge Messias, indicado para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, pode ser adiada “para depois das eleições de 2026”. A informação foi divulgada pela jornalista Ana Flor no G1.

Segundo a reportagem, Alcolumbre demonstrou desconforto com o fato de o Planalto não ter enviado a mensagem formalizando a indicação de Messias. Sem esse documento, o Senado não pode dar início à análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nem levar o nome ao plenário. Em nota distribuída aos senadores, o presidente da Casa classificou a demora como “grave e sem precedentes”.

A irritação ecoou entre aliados de Alcolumbre, que viram no atraso uma possível estratégia do governo para ampliar o tempo de articulação de Messias com parlamentares. Um senador ouvido pelo blog avaliou que, mesmo com o cancelamento, a indicação do advogado-geral da União ainda não está descartada, embora “respire com ajuda de aparelhos”.

A sabatina estava prevista para ocorrer na terça-feira (10), seguida da votação no plenário. O cronograma, acertado entre Alcolumbre e o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), foi inviabilizado pela ausência da mensagem presidencial. A realização da sabatina sem o envio formal poderia gerar questionamentos jurídicos, o que também pesou na decisão de suspender o processo.