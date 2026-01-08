Saída de Lewandowski do Ministério da Justiça preocupa policiais federais

247 - A provável saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública nos próximos dias provocou apreensão dentro da Polícia Federal. Delegados e integrantes da corporação avaliam que a mudança pode interromper compromissos assumidos pela atual gestão, em especial medidas voltadas à valorização da carreira e ao reforço do combate às organizações criminosas, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Entre as principais preocupações está o projeto de lei prometido pelo ministro há quase dois meses para criar o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. A proposta prevê que os recursos do fundo sejam abastecidos, sobretudo, pela arrecadação obtida com a descapitalização de grupos criminosos realizada pelas polícias federais.

O texto anunciado também estabelece a criação de duas gratificações destinadas a servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. Uma delas seria a gratificação de eficiência institucional, com extensão aos aposentados, e a outra, vinculada à produtividade dos agentes. O anúncio foi feito em 17 de novembro, durante as comemorações do Dia do Policial Federal.

Passados quase dois meses desde a divulgação da iniciativa, o projeto ainda não foi encaminhado ao Congresso Nacional, o que aumentou o descontentamento interno. Policiais relatam frustração com a demora e temem que a eventual saída de Lewandowski inviabilize a concretização da proposta.

Diante desse cenário, integrantes da PF intensificaram a pressão sobre o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. O objetivo é garantir que o ministro permaneça no cargo tempo suficiente para cumprir o compromisso assumido publicamente e formalizar o envio do projeto de lei, considerado estratégico para a valorização da carreira e para o fortalecimento das ações contra o crime organizado.