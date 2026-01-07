Uchôa: Marco Aurélio de Carvalho reúne credenciais para comandar Ministério da Justiça

247 - O jurista Marcelo Uchôa manifestou apoio, nesta quarta-feira (7), ao também jurista Marco Aurélio de Carvalho e defendeu que ele assuma o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo Uchôa, Carvalho reúne as credenciais necessárias para suceder Ricardo Lewandowski, que deixa a pasta, destacando uma série de qualidades profissionais e técnicas que, em sua avaliação, o habilitam plenamente para a função.

"Assino embaixo a indicação do Pedro Serrano: Marco Aurélio de Carvalho é o nome ideal, neste momento, para assumir o Min. da Justiça. Articulador, leal, trânsito fácil no sistema de justiça, conhecedor da pasta, íntegro, competente, bom de debate, líder nato na advocacia nacional", escreveu Uchôa na rede social X.

Na terça-feira (6), a agência Reuters informou, citando duas fontes com conhecimento direto das tratativas, que Lewandowski avisou auxiliares e o Palácio do Planalto que deixará o comando da pasta. Segundo uma fonte palaciana, a saída de Lewandowski deverá ser formalizada na sexta-feira (9).