Saúde e segurança crescem como principais preocupações dos brasileiros

247 - Saúde pública e segurança passaram a liderar as principais preocupações dos brasileiros, segundo pesquisa BTG/Nexus. O levantamento mostra ainda que a corrupção perdeu protagonismo no ranking e caiu para a terceira posição entre os problemas mais citados pela população.

Os dados fazem parte do estudo realizado pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados em parceria com o BTG Pactual, que mapeou a percepção dos eleitores sobre os principais desafios do país.

De acordo com a pesquisa, a saúde pública aparece como o principal problema do Brasil, sendo citada por 26% dos entrevistados. Na sequência, segurança pública e violência/criminalidade somam 25% das menções, consolidando-se como uma das maiores preocupações nacionais.

A corrupção, que em levantamento anterior figurava como principal problema, caiu para a terceira posição, com 24% das citações. O resultado indica uma mudança no foco das preocupações da população, com maior ênfase em áreas diretamente relacionadas ao cotidiano, como acesso a serviços de saúde e segurança.

Outros temas relevantes apontados pelos entrevistados incluem educação, classe política e inflação/custo de vida, embora com percentuais inferiores aos três primeiros colocados.

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone entre os dias 24 e 26 de abril de 2026, com 2.028 eleitores em todo o país. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01075/2026.