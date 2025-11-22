“Se meu pai morrer, a culpa é sua”, diz Flávio Bolsonaro a Moraes

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste sábado (22) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, será o responsável caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venha a morrer enquanto estiver sob prisão preventiva. A declaração foi feita durante uma live, na qual o parlamentar disse temer pelo estado de saúde do pai.

“Se acontecer alguma coisa com o meu pai, a culpa é sua [de Alexandre de Moraes]. Se o meu pai morrer, a culpa é sua. Como já aconteceu com o Clezão: pediu várias vezes para fazer tratamento médico, você devia achar que era desculpa para sair do presídio, e ele morreu dentro da cadeia. Você quer deixar meu pai morrer? Você quer matar o Bolsonaro, Alexandre de Moraes?”, disse Flávio.

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes após pedido da Polícia Federal, em ação que também recebeu aval da Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente foi detido em casa na manhã deste sábado, e a decisão judicial destacou risco de fuga em razão da violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-mandatário.

A decisão também mencionou a convocação de uma vigília organizada por Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio onde o pai cumpre medidas cautelares. A corporação argumentou que a mobilização poderia reunir grande número de pessoas, gerar tensão e colocar em risco a segurança de agentes, manifestantes e do próprio ex-presidente.