Segunda Turma do STF julga nesta terça prisões de pai e primo de Vorcaro

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar nesta terça-feira (16) a manutenção das prisões de Felipe Cançado Vorcaro e Henrique Vorcaro, respectivamente primo e pai do banqueiro Daniel Vorcaro. O caso voltou à pauta após o ministro Gilmar Mendes devolver os processos para análise do colegiado.

O julgamento tratará do referendo das decisões tomadas pelo ministro André Mendonça, responsável por determinar as prisões no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

A expectativa é que a análise ocorra ainda nesta terça-feira, durante sessão presencial da Segunda Turma do STF. Gilmar Mendes deve levar o tema diretamente à mesa para apreciação dos demais ministros.

Antes do pedido de vista apresentado por Gilmar Mendes, o placar do julgamento estava em 2 votos a 0 pela manutenção das prisões. Com a devolução dos autos, os ministros retomarão a deliberação sobre a validade das medidas cautelares impostas por André Mendonça.

Nos bastidores do Supremo, também há expectativa de que Gilmar Mendes apresente uma proposta para que Henrique Vorcaro passe a cumprir prisão domiciliar, alternativa que poderá ser debatida pelos integrantes da Segunda Turma durante a sessão.

Felipe Cançado Vorcaro foi preso em 7 de maio por decisão do STF no contexto da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele seria uma peça central do núcleo financeiro-operacional apurado pela operação.