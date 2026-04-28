Senado debate criação de cadastro de condenados por violência contra mulheres

247 - O Senado Federal analisa nesta terça-feira (28) um projeto que pode instituir um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher, reunindo dados detalhados dos agressores e ampliando a integração entre órgãos de segurança pública em todo o país. A proposta integra a pauta do Plenário, que também inclui medidas relacionadas à inteligência nacional e políticas de incentivo a mulheres artesãs.

De acordo com informações da Agência Senado, o Projeto de Lei 1.099/2024 prevê a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher (CNVM), um banco de dados com registros de indivíduos condenados definitivamente por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica.

Cadastro nacional e integração de dados

O cadastro será administrado pela União e permitirá o compartilhamento de informações entre órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre os dados previstos estão nome, documentos pessoais, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e o tipo de crime cometido.

O projeto assegura o sigilo da identidade das vítimas, mantendo a proteção das pessoas afetadas pelos crimes.

De autoria da deputada Silvye Alves (união-GO), o projeto foi aprovado nas Comissões de Direitos Humanos (CDH) e de Constituição e Justiça (CCJ).