Silveira destaca parceria estratégica com Banco dos BRICS em reunião com Dilma

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reuniu-se nesta terça-feira (20), em Xangai, na China, com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. O encontro teve como foco o fortalecimento de parcerias estratégicas para ampliar o financiamento de projetos estruturantes no Brasil, especialmente nas áreas de infraestrutura, energia limpa e desenvolvimento sustentável.

Durante a reunião, Silveira enfatizou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atua de forma coordenada para atrair capital internacional para setores considerados essenciais ao crescimento econômico e à modernização da matriz energética brasileira. Nesse contexto, o Banco dos BRICS foi apontado como parceiro estratégico para a execução de projetos de grande escala, capazes de gerar impacto estrutural no setor energético nacional.

“O Brasil vive um momento de retomada do planejamento de longo prazo, com segurança institucional e foco no desenvolvimento sustentável. O Banco dos BRICS, sob a presidência da ex-presidenta Dilma Rousseff, é um aliado estratégico nesse esforço de ampliar investimentos, gerar empregos e acelerar a transição energética”, afirmou o ministro de Minas e Energia.

Sob a liderança de Dilma Rousseff, o NDB tem ampliado sua atuação no financiamento de projetos voltados a economias emergentes e países em desenvolvimento, com prioridade para iniciativas relacionadas à inovação tecnológica, eficiência energética, transição energética e modernização da infraestrutura. No Brasil, o banco já aprovou investimentos considerados estratégicos para o fortalecimento do sistema elétrico e a expansão das fontes renováveis.

Entre os projetos apoiados, Silveira destacou o linhão Graça Aranha–Silvânia, o maior empreendimento de transmissão de energia já licitado no país. Com cerca de 1.500 quilômetros de extensão entre os estados de Goiás e Maranhão, o projeto prevê investimentos estimados em R$ 20 bilhões e é visto como fundamental para integrar novas fontes renováveis à matriz energética nacional.

Além disso, o Banco dos BRICS financia iniciativas no setor de energias renováveis, como o Projeto Eólico Serra da Palmeira, na Paraíba, e projetos voltados à iluminação solar, à modernização da infraestrutura urbana e à melhoria dos sistemas de distribuição de energia em diferentes regiões do país.

O encontro em Xangai reforça o alinhamento entre o governo brasileiro e o Banco dos BRICS na construção de uma agenda comum de investimentos sustentáveis, voltada à segurança energética, à inovação e ao crescimento econômico de longo prazo.