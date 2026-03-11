Silveira diz que não há risco de falta de combustível e denuncia "especulação criminosa"

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira (11) que não existe risco de desabastecimento de combustíveis no Brasil. A declaração foi dada após questionamentos sobre possíveis impactos do conflito no Oriente Médio na economia brasileira e no setor energético.

Segundo o ministro, o governo acompanha a situação e considera que o abastecimento nacional está assegurado. Para ele, o problema identificado atualmente não está relacionado à oferta de combustíveis, mas à formação de preços no mercado.

Durante conversa com jornalistas, Silveira afirmou que alguns agentes do setor estariam promovendo aumentos injustificados. “Não tem possibilidade de ter falta de combustível no posto de gasolina. O que há é uma criminosa especulação por parte dessas distribuidoras e dos revendedores. Por isso, nós vamos aplicar as multas devidas, vamos fiscalizar, vamos fazer operações, vamos envolver a Polícia Federal”, declarou.

O ministro indicou que o governo pretende intensificar a fiscalização para coibir práticas consideradas abusivas. A estratégia inclui operações de monitoramento e possíveis sanções contra empresas e revendedores que elevarem preços sem justificativa.

Silveira também voltou a criticar a privatização da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, realizada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a venda, a empresa passou a se chamar Vibra Energia.

Para o ministro, a saída da Petrobras do setor de distribuição reduziu a capacidade de intervenção estatal no mercado e dificultou a adoção de políticas para garantir preços mais baixos aos consumidores.

“Nós, hoje, teríamos condição de garantir o abastecimento a preços ainda melhores para o consumidor de gasolina, de diesel e até de gás natural. Mas, infelizmente, o governo anterior era um governo entreguista, que fez muito mal ao Brasil, vendeu a BR Distribuidora. Há uma grande intenção nossa de voltar ao setor de distribuição nacional”, afirmou.

Silveira acrescentou que o governo tem interesse em retomar a atuação da Petrobras na área de distribuição. No entanto, explicou que há uma cláusula contratual que impede esse movimento no curto prazo.

“Tem uma cláusula até 2027, me parece. Mas é fundamental que a gente volte”, disse.