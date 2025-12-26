Silvinei fugiu na véspera de Natal em carro alugado, diz PF

247 - A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, deixou o Brasil utilizando um carro alugado, no qual transportou seu animal de estimação e diversos itens destinados ao cuidado do cachorro. As informações constam em relatório encaminhado à Corte e detalham os passos da fuga registrada dias após a condenação do ex-dirigente.

De acordo com a Polícia Federal, Silvinei Vasques foi visto pela última vez em seu endereço residencial às 19h22 do dia 24 de dezembro. Imagens do prédio mostram o ex-diretor da PRF colocando bolsas no porta-malas do veículo às 19h06 e, minutos depois, acomodando outros objetos no banco traseiro do carro. Entre os itens, segundo a PF, estavam ração e “muitos sacos de tapete higiênico para cães”.

Ainda conforme o relatório, às 19h22, Silvinei aparece carregando potes comedouros para ração enquanto conduz um cachorro, que aparenta ser da raça pitbull. O conjunto de imagens reforçou a avaliação dos investigadores de que o deslocamento foi planejado, incluindo materiais necessários para o transporte prolongado do animal.

A Polícia Federal também informou que, na madrugada do dia 25, por volta das 3h, a tornozeleira eletrônica utilizada por Silvinei Vasques deixou de emitir sinal de GPS. Horas depois, por volta das 13h, o equipamento também perdeu o sinal de GPRS. Os agentes atribuíram a interrupção à descarga completa da bateria do dispositivo de monitoramento.