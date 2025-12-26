247 - O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques deve ser expulso do Paraguai nesta sexta-feira (26), após ser preso no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção. A expectativa é que ele seja encaminhado ao Brasil por via terrestre, passando por Foz do Iguaçu, no Paraná, antes de seguir para Brasília, onde ficará à disposição das autoridades brasileiras. As informações são do g1.

O procedimento adotado pelo Paraguai não é o de extradição formal, mas sim de expulsão sumária, prevista na legislação local quando um estrangeiro é flagrado cometendo crime em território nacional.

Silvinei Vasques foi detido após agentes paraguaios identificarem o uso de um documento falso durante o processo de embarque. Inicialmente, as autoridades não sabiam que se tratava do ex-chefe da PRF. A identidade foi confirmada posteriormente, durante a checagem dos dados apresentados no aeroporto.

No momento da prisão, Silvinei tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador. As autoridades paraguaias afirmaram que ainda não está claro como ele conseguiu atravessar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai sem ser interceptado, o que levantou questionamentos adicionais sobre o trajeto percorrido antes da detenção.

Ao ser flagrado cometendo crime em solo paraguaio, Silvinei passou a ser enquadrado como “pessoa indesejada”, classificação que autoriza a retirada imediata do estrangeiro do país. Nesse tipo de situação, não há necessidade de abertura de um processo judicial de extradição, o que acelera o retorno do indivíduo ao país de origem.