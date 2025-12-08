Simpar finaliza venda da Ciclus Ambiental à Aegea

247 - A Simpar anunciou, em fato relevante divulgado na segunda-feira (8), que concluiu a venda de 100% da Ciclus Ambiental S.A. para uma subsidiária integral da Aegea Saneamento e Participações S.A. A informação, publicada originalmente pela própria companhia, confirma que todas as condições previstas no acordo foram formalmente atendidas.

Segundo o comunicado oficial, ao qual o crédito da informação é atribuído, o valor ajustado da operação alcançou R$ 1,085 bilhão, considerando o equity value. Desse montante, R$ 769,4 milhões foram pagos nesta segunda-feira (8). O saldo será quitado em duas parcelas de R$ 158 milhões, com vencimentos programados para abril de 2026 e abril de 2027, ambas corrigidas por 100% do CDI até as datas de pagamento.

A empresa destacou que a alienação da Ciclus Ambiental está alinhada ao planejamento estratégico da Simpar, que busca maximizar a geração de valor por meio de disciplina rigorosa na alocação de capital, cultura corporativa consolidada e um modelo próprio de gestão. O retorno obtido reforça, segundo o documento, a capacidade da companhia de criar valor para seus acionistas em negócios de diferentes tamanhos e níveis de maturidade operacional.