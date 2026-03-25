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      STF limita 'penduricalhos' a 35% do teto constitucional

      Decisão fixa regras provisórias para remuneração de magistrados e membros do MP, com exigência de transparência e padronização nacional

      Sessão Plenária do STF (Foto: Gustavo Moreno/STF)

      247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu novas regras para o pagamento de benefícios adicionais — conhecidos como “penduricalhos” — a juízes e integrantes do Ministério Público, estabelecendo um limite de até 35% do teto constitucional. A medida tem validade a partir do mês-base de abril de 2026, com impacto nas remunerações pagas em maio.

      A Corte aprovou uma tese que detalha quais parcelas indenizatórias e auxílios podem ser pagos enquanto não houver legislação específica do Congresso Nacional sobre o tema. A decisão também reforça a obrigatoriedade de transparência e padronização dos valores.

      O teto constitucional corresponde atualmente ao salário dos ministros do Supremo, fixado em R$ 46.366,19. Com a decisão, o total de verbas adicionais não poderá ultrapassar 35% desse valor. O STF também reafirmou que juízes e membros do Ministério Público estão submetidos ao mesmo regime remuneratório.

      O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, destacou o caráter restritivo da medida: "não há nenhuma flexibilização do limite do teto, a não ser para torná-lo ainda mais rigoroso".

      Quais pagamentos foram autorizados

      Enquanto não houver regulamentação por lei, o STF autorizou o pagamento de determinadas parcelas, incluindo:

      • adicional por tempo de serviço, limitado a 5% a cada cinco anos de carreira, até o teto de 35%;
      • diárias;
      • ajuda de custo em caso de mudança de domicílio por remoção ou promoção;
      • remuneração por atividade de magistério;
      • gratificação por atuação em localidades de difícil provimento;
      • indenização por férias não usufruídas (limitada a 30 dias);
      • gratificação por acúmulo de jurisdição;
      • valores retroativos reconhecidos até fevereiro de 2026 por decisão judicial ou administrativa.

      A soma dessas parcelas não poderá ultrapassar o limite estabelecido.

      Benefícios fora do limite

      A decisão também definiu exceções ao teto de 35%. Permanecem fora desse cálculo:

      • 13º salário;
      • adicional de um terço de férias;
      • auxílio saúde, mediante comprovação de despesas;
      • abono de permanência;
      • gratificação por acúmulo de funções eleitorais.

      Regras de transparência e controle

      O STF determinou que os valores das parcelas indenizatórias e auxílios deverão ser padronizados por meio de resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Esses órgãos também serão responsáveis por definir critérios para o pagamento de valores retroativos.

      Além disso, os pagamentos retroativos anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos até a regulamentação e dependerão de aval do próprio STF.

      Restrições e proibições

      A Corte proibiu o pagamento de gratificações por acúmulo de funções quando essas atividades forem inerentes ao cargo, como participação em sessões, comissões ou plenários. Também vedou a conversão em dinheiro de licenças não previstas na tese, como licença-prêmio ou compensações por plantões.

      Outro ponto central é a determinação de que quaisquer parcelas indenizatórias ou auxílios criados por atos administrativos, resoluções ou leis estaduais sem respaldo na decisão são inconstitucionais e devem ser imediatamente suspensos.

      Abrangência da decisão

      As regras também se aplicam a Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e à Advocacia Pública. No caso dos advogados públicos, os honorários não poderão ultrapassar o teto constitucional.

      Essas instituições deverão divulgar mensalmente, em seus portais na internet, os valores pagos a seus integrantes, reforçando o princípio da transparência.

      Criação de novos benefícios

      O STF estabeleceu ainda que a criação ou alteração de benefícios remuneratórios e indenizatórios só poderá ocorrer por meio de lei federal ou decisão direta do próprio tribunal.

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