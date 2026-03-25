Ministros do STF se reúnem antes de julgamentos sobre 'penduricalhos' e CPMI do INSS

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, convocou um almoço com os demais integrantes da Corte nesta quarta-feira (25) com o objetivo de reduzir divergências internas e alinhar posicionamentos diante de julgamentos considerados estratégicos. A iniciativa ocorre em um cenário de forte pressão institucional e desgaste recente, com dificuldade de adesão entre os magistrados, informa o jornal O Globo.

Ao menos dois ministros ficaram de fora, o que evidencia as dificuldades enfrentadas pela atual gestão em promover consenso dentro do tribunal. O encontro acontece em meio a um ambiente ainda marcado por desconfiança entre os membros da Corte, especialmente após episódios recentes que agravaram tensões internas.

Resistência interna marca tentativa de articulação

Nos bastidores, a avaliação é de que o clima entre os ministros segue sensível. Um integrante do STF afirmou, sob reserva, que “o ambiente ainda está contaminado por episódios recentes”, em referência a uma reunião anterior que acabou sendo gravada e gerou repercussões internas. O episódio citado está relacionado à saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do chamado caso Master, que contribuiu para ampliar o desgaste institucional e aprofundar divisões entre os magistrados.

Desde que assumiu a presidência do STF, em setembro de 2025, Fachin tem promovido encontros mensais com os ministros com o intuito de discutir tanto a pauta de julgamentos quanto questões administrativas e institucionais. No entanto, a adesão às reuniões diminuiu à medida que a Corte passou a enfrentar uma crise de imagem mais intensa.

Julgamentos sensíveis elevam pressão sobre o Supremo

O almoço ocorre em um momento estratégico, coincidindo com a retomada do julgamento sobre os chamados “penduricalhos”, verbas indenizatórias que permitem a servidores públicos receber acima do teto constitucional. O tema envolve decisões liminares dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes que suspenderam esses pagamentos e mobiliza tanto o Judiciário quanto o Congresso Nacional.

Além disso, o STF deve analisar, na quinta-feira (26), a decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a CPMI do INSS. O caso é considerado delicado por colocar a Corte diretamente no centro de uma disputa política, com potencial de ampliar o desgaste institucional.

Crise de imagem impacta dinâmica entre ministros

A combinação desses julgamentos tem elevado a tensão interna no tribunal, segundo avaliações de bastidores. Há preocupação de que as decisões possam intensificar a pressão do Congresso sobre o STF, especialmente em um contexto pré-eleitoral.

Na tentativa de amenizar o ambiente, Fachin já havia se reunido anteriormente com ministros considerados críticos à sua gestão. No entanto, segundo a reportagem, a iniciativa não surtiu o efeito esperado e acabou aprofundando o racha existente entre diferentes grupos dentro da Corte.

O cenário revela os desafios enfrentados pela presidência do Supremo em manter a coesão interna diante de temas sensíveis e de forte repercussão política, em um momento de elevada exposição institucional.