STF nomeia advogada Liana Cirne para grupo de estudos sobre Direitos Fundamentais

247 - A professora da UFPE e vereadora do Recife, Liana Cirne (PT), foi nomeada pelo Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal para integrar o Grupo de Estudos sobre Direitos Fundamentais: Limites e Restrições, Panorama e Estado da Arte. A designação foi oficializada por meio da Portaria no dia 11 de junho de 2026.

O grupo reúne alguns dos mais importantes constitucionalistas do país e será coordenado pelos juristas Ana Paula de Barcellos, Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Sávio Nogueira Peixoto Maia. Além de Liana Cirne, também integram o colegiado os professores Clèmerson Merlin Clève, Dirley da Cunha Junior e Jane Reis Gonçalves Pereira.

Para a advogada Liana Cirne, a indicação representa o reconhecimento de sua trajetória acadêmica e de sua atuação em defesa da Constituição, da democracia e dos direitos fundamentais.

“Recebo essa nomeação com muita honra e senso de responsabilidade. Participar de um grupo de estudos do STF ao lado de juristas que são referência nacional no Direito Constitucional é uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento da democracia e para a proteção dos direitos fundamentais em um momento decisivo da sociedade brasileira,” disse Liana.

O Centro de Estudos Constitucionais do STF foi criado para promover pesquisas, debates e reflexões acadêmicas voltadas ao aprimoramento da jurisdição constitucional e ao fortalecimento da democracia e dos direitos fundamentais no Brasil.