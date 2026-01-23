Tarcísio confirma candidatura à reeleição em SP e apoio a Flávio

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (23) que não pretende deixar o cargo em abril e que seguirá à frente do Palácio dos Bandeirantes enquanto participa ativamente da articulação política nacional. Segundo ele, a prioridade será manter um projeto de longo prazo no estado, ao mesmo tempo em que prestará apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida pelo Palácio do Planalto.

“Sempre falei do meu carinho, da minha lealdade, ao presidente Bolsonaro e dizia: ‘O meu candidato é o Bolsonaro ou quem ele indicar’. Ele indicou o Flávio. Então, quem é o meu nome a partir de agora? É o Flávio Bolsonaro”, afirmou o governador paulista.

Tarcísio também descartou qualquer mudança institucional no Executivo estadual nos próximos meses, afastando a hipótese de desincompatibilização do cargo. “O que vai acontecer em abril? Nada. Vou continuar tocando o barco, não vou apresentar carta de renúncia, não vou me descompatibilizar, focarei num projeto de longo prazo em São Paulo e ajudarei o Flávio nessa caminhada”, completou.

Na noite de quinta-feira (22), o governador se pronunciou pela primeira vez após cancelar uma visita que faria a Jair Bolsonaro em Brasília, onde o ex-presidente cumpre prisão. Segundo apuração da CNN Brasil, a viagem teria sido desmarcada depois de Flávio Bolsonaro declarar, em entrevista à âncora Tainá Falcão, que o ex-mandatário pretendia receber Tarcísio para reforçar a cobrança por um apoio público e explícito à sua candidatura e à estratégia nacional do grupo político.

Publicamente, no entanto, Tarcísio alegou apenas “motivos de agenda” para justificar o cancelamento da ida à capital federal. Após o episódio, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou uma nova visita do governador ao ex-presidente, marcada para a próxima quinta-feira (29).

De acordo com as regras estabelecidas pela Justiça, Jair Bolsonaro pode receber visitas às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h, 11h às 13h ou das 14h às 16h. A expectativa é que o encontro ocorra dentro desses períodos autorizados.