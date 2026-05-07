Terras raras são questão de soberania nacional, diz Lula após reunião com Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (7) que tratou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da nova política brasileira para minerais críticos e estratégicos aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (6). Segundo Lula, o tema das chamadas “terras raras” é considerado pelo governo brasileiro uma questão de soberania nacional. Lula destaca soberania nacional sobre minerais críticos

Soberania nacional

Ao comentar o encontro, realizado em Washington, Lula afirmou que o Brasil pretende ampliar parcerias internacionais no setor mineral, mas sem abrir mão do controle nacional sobre as riquezas estratégicas do país.

“Falei que aprovamos na Câmara ontem, e tratamos como soberania nacional, para compartilhar o potencial do Brasil que ainda é pouco conhecido, e a compartilhar com quem queira fazer investimento. Não temos preferência, mas queremos fazer parceria com as empresas, e quem quiser, participar para ajudar a gente a fazer mineração, produzir a riqueza, e estão sendo convidados para ir ao Brasil”, declarou Lula.

O encontro entre os dois presidentes durou cerca de três horas. Lula chegou à Casa Branca por volta das 12h15, no horário de Brasília. A agenda incluiu reunião com autoridades dos dois países e um almoço oficial.

Câmara aprova política para terras raras

A fala do presidente ocorreu um dia após a Câmara dos Deputados aprovar o projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). A proposta prevê mecanismos para incentivar a exploração e o processamento de minerais considerados essenciais para setores de tecnologia, transição energética, indústria automobilística e defesa.

O texto também autoriza a criação de um fundo garantidor para estimular projetos no setor mineral. Pela proposta, a União poderá participar como cotista, com limite de até R$ 2 bilhões. O fundo terá natureza privada.

Brasil quer ampliar investimentos na mineração

Além do fundo garantidor, o projeto aprovado estabelece crédito tributário de R$ 5 bilhões para incentivar o processamento de minérios em território nacional.

As chamadas terras raras são minerais estratégicos utilizados na fabricação de baterias, veículos elétricos, semicondutores, turbinas eólicas e equipamentos militares. O tema ganhou importância geopolítica nos últimos anos devido à disputa internacional pelo domínio das cadeias produtivas ligadas à tecnologia e à transição energética.