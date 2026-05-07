'Lula e Trump trataram de temas importantes em nível global', diz governo ao destacar relação histórica entre Brasil e EUA

247 - O governo federal destacou nesta quinta-feira (7) a importância da relação histórica entre Brasil e Estados Unidos após reunião entre o presidente Lula e Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Segundo publicação divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois chefes de Estado discutiram temas considerados estratégicos para os dois países e também para o cenário internacional.

O encontro entre Lula e Trump durou mais de três horas e reforçou a tradição diplomática entre as duas nações, que mantêm relações bilaterais há mais de dois séculos. O comunicado também ressaltou a continuidade do diálogo político e econômico entre Brasília e Washington.

“Brasil e EUA sempre foram parceiros e mantêm uma relação de amizade e respeito há mais de 200 anos. O encontro entre os chefes de Estado durou mais de três horas”, afirmou o governo brasileiro.

A reunião ocorreu em um contexto de tensões comerciais entre os dois países, intensificadas desde 2025 após a retomada de medidas protecionistas pelo governo norte-americano. Donald Trump restabeleceu tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, medida que atingiu diretamente o Brasil, um dos principais exportadores desses produtos para o mercado dos Estados Unidos.

Tarifas e disputas comerciais ampliaram tensões

O aumento das barreiras tarifárias abriu um período de atritos diplomáticos e comerciais entre os dois países. O governo dos Estados Unidos justificou as medidas com argumentos econômicos e políticos, incluindo críticas ao Supremo Tribunal Federal brasileiro por decisões relacionadas ao processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Em abril, os norte-americanos ampliaram as restrições comerciais ao aplicar tarifas adicionais sobre diversos produtos brasileiros. A Casa Branca alegou falta de reciprocidade nas relações comerciais.

Diante da escalada das medidas, o governo brasileiro intensificou negociações diplomáticas e levou o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC). Brasília também fortaleceu instrumentos legais voltados à reciprocidade comercial e possíveis mecanismos de retaliação para conter novas restrições impostas pelos Estados Unidos.

Brasil e EUA mantêm diálogo apesar das divergências

Mesmo com o ambiente de tensão, os dois governos mantiveram canais de negociação abertos. No fim de 2025 e no início de 2026, os Estados Unidos recuaram parcialmente de parte das medidas anunciadas anteriormente.

O governo Trump substituiu parte do chamado tarifaço por uma tarifa global temporária de aproximadamente 10%, além de retirar restrições sobre alguns produtos brasileiros. Ainda assim, setores estratégicos como aço e alumínio continuam sujeitos a taxas elevadas.

A manifestação divulgada pelo governo brasileiro reforçou a tentativa de preservar o diálogo bilateral em meio às divergências econômicas e políticas que marcaram a relação recente entre Brasília e Washington.