Tesouro institui programa para ampliar presença feminina em cargos de liderança

247 - O Tesouro Nacional deu um novo passo na promoção da equidade de gênero ao formalizar um programa voltado ao fortalecimento da presença feminina nos espaços de decisão. A medida busca ampliar o acesso de mulheres a cargos e funções de alta liderança, estruturando ações que promovem desenvolvimento profissional, diversidade institucional e inclusão no âmbito da gestão pública federal.

A iniciativa foi oficializada com a publicação da Portaria STN/MF nº 3.112/2025 no Diário Oficial da União desta terça-feira (23), conforme divulgado originalmente pelo site oficial do Tesouro Nacional. O ato institui o Programa de Aceleração de Experiência Executiva para Mulheres, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 da Agenda 2030 das Nações Unidas, que trata da igualdade de gênero e do empoderamento feminino.

O programa foi desenhado para oferecer às servidoras vivência prática em ambientes executivos de alta complexidade, além de estimular o fortalecimento da autoconfiança e a construção de redes de relacionamento profissional. A proposta é criar condições concretas para a ascensão das mulheres na estrutura organizacional, contribuindo para um ambiente mais plural e representativo.

Entre as medidas previstas estão a realização de processos seletivos anuais abertos às servidoras interessadas e a oferta de atividades presenciais e remotas focadas no desenvolvimento de competências estratégicas e na imersão em experiências executivas. A formalização ocorre após a execução de um projeto piloto iniciado em 2023, que apresentou resultados considerados positivos pela instituição.

Antes da publicação da portaria, o programa já havia passado por dois ciclos. De acordo com o Tesouro, todas as servidoras que participaram das etapas anteriores conquistaram posições de liderança nos processos seletivos para cargos de gestão do órgão, indicando impacto direto na ampliação da participação feminina nos espaços decisórios.

Ao avaliar a iniciativa, a secretária do Tesouro Nacional substituta, Viviane Silva Varga, destacou o alcance institucional do programa. “Mais do que uma iniciativa pontual, a formalização do programa representa um avanço na construção de uma cultura institucional que valoriza a diversidade e o importante papel das mulheres no Tesouro Nacional. O Programa cria oportunidades reais de desenvolvimento. Os resultados obtidos desde 2023 reforçam que a equidade de gênero é um fator estratégico para o fortalecimento da gestão pública e contribui para decisões mais qualificadas e representativas”, afirmou.

A publicação da portaria consolida um conjunto de ações afirmativas adotadas pelo Tesouro Nacional desde 2023, incluindo políticas de incentivo em processos seletivos com foco na ocupação mais equitativa dos cargos de alta liderança. O órgão também se destacou ao ser pioneiro, entre as instituições públicas brasileiras, na adesão ao processo de obtenção do Selo de Igualdade de Gênero para Instituições Públicas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).