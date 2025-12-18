Tesouro autoriza empréstimo de R$ 12 bi aos Correios com garantia estatal

Reuters - O Tesouro Nacional informou nesta quinta-feira que terminou de avaliar a proposta de empréstimo enviada pelos Correios e deu aval à operação garantida pela União entre a estatal e cinco instituições financeiras.

"A operação respeitou o limite de taxa de juros estipulado pelo Tesouro Nacional para operações com o aval da União e atendeu aos requisitos para análise de capacidade de pagamento para empresas estatais com plano de reequilíbrio aprovado pelas instâncias competentes", disse o Tesouro em nota.

O órgão anunciou que vai supervisionar, juntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os pontos contratuais que serão negociados entre os Correios e as instituições envolvidas, sendo três delas privadas e duas públicas.

Mais cedo, o jornal O Globo informou que o valor do empréstimo será de R$ 12 bilhões, montante próximo ao que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia sinalizado anteriormente.

Em grave crise financeira, os Correios têm registrado prejuízos que afetaram os resultados das contas do governo federal neste ano porque os dados piores que o esperado demandaram uma compensação financeira pelo Tesouro. A estatal havia afirmado que a garantia estava condicionada à apresentação de um plano de reestruturação.