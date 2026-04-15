Tesouro Nacional capta €5 bilhões no exterior e supera expectativas do governo

247O Tesouro Nacional realizou uma captação histórica de 5 bilhões de euros no mercado internacional, em operação anunciada nesta quarta-feira (15), superando as expectativas do governo e evidenciando forte interesse de investidores estrangeiros pelos títulos brasileiros.

A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante viagem a Washington, segundo reportagem do Valor Econômico. Ele destacou o sucesso da emissão e a receptividade do mercado europeu após mais de uma década sem operações desse tipo.

“Me comprometi a avançar na internacionalização das finanças públicas brasileiras. E hoje eu queria poder anunciar o grande sucesso que a gente teve na emissão de título soberano brasileiro na Europa, que a gente tem chamado de euro bond. Conseguimos captação história de 5 bilhões de euros em três tranches”, afirmou o ministro.

Forte demanda e credibilidade do Brasil

De acordo com Durigan, a procura pelos papéis superou significativamente as projeções iniciais do governo, sinalizando confiança internacional na economia brasileira.

“A oferta que a gente percebeu foi muito maior que as nossas expectativas, o que mostra, de um lado, que o Brasil tem a credibilidade do mercado. A gente fez emissões semelhantes a esta no mercado americano nos anos anteriores, voltamos agora ao mercado europeu com grande sucesso e vamos prospectar novos mercados até o fim do ano”, declarou.

A operação marca o retorno do Brasil ao mercado europeu de dívida, após um intervalo superior a dez anos, e faz parte de uma estratégia mais ampla de diversificação das fontes de financiamento do país.

Detalhes da emissão

Os títulos foram estruturados em três tranches, com prazos distintos de vencimento: 4 anos (Euro 2030), 7 anos (Euro 2033) e 10 anos (Euro 2036). A operação foi coordenada por grandes instituições financeiras internacionais, entre elas BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.

A iniciativa reforça a presença do Brasil no cenário financeiro global e amplia o acesso a investidores estrangeiros, em um momento em que o governo busca consolidar sua estratégia de internacionalização das finanças públicas.