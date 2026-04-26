Troca de ataques revela briga de poder no campo bolsonarista, diz Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia ironizou a briga entre o também deputado Nikolas Ferreira e o vereador Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A troca de farpas veio a público após Nikolas afirmar que Jair Renan possui a inteligência de uma "toupeira cega". Jair Renan, por sua vez, acusou Nikolas de ingratidão.

Rogério Correia reagiu: "Brigam entre eles por poder para depois acabar com tudo". E completou: "Vocês já imaginaram entregar o país para esse pessoal?".

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, tentou apaziguar a situação e classificou a disputa interna como "angustiante", pedindo união entre aliados.