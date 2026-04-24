Zema aprofunda ataques ao STF, que cogita prendê-lo

247 - A escalada de ataques do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ao Supremo Tribunal Federal (STF) elevou a tensão institucional e já provoca reações dentro da Corte, onde integrantes admitem a possibilidade de desdobramentos judiciais mais graves, incluindo eventual prisão, segundo a Veja. A movimentação ocorre em meio ao aumento do tom adotado por Zema contra ministros do STF, estratégia que, segundo analistas, busca repercussão política e eleitoral.

Ministros do STF avaliam que os ataques feitos por Zema, especialmente aqueles considerados sem provas, não passarão sem resposta. Um integrante da Corte, sob condição de anonimato, afirmou que a situação pode se agravar: “Isso pode terminar em prisão”. A declaração reflete o clima de preocupação dentro do Supremo diante da intensificação das críticas.

Nos últimos dias, o ex-governador mineiro, que é pré-candidato à Presidência pelo Novo, tem ampliado o discurso contra o STF. A estratégia, segundo interlocutores políticos, estaria ligada à tentativa de testar o potencial eleitoral da retórica crítica à Corte, especialmente junto a setores mais alinhados a esse tipo de posicionamento.

As declarações de Zema motivaram o ministro Gilmar Mendes a incluí-lo no chamado inquérito das Fake News, que investiga a disseminação de informações falsas e ataques às instituições democráticas. A inclusão no inquérito é vista como um sinal claro de que o Supremo pretende reagir institucionalmente às manifestações do ex-governador.

Em resposta, Zema negou ter ultrapassado qualquer limite em suas críticas. “Não fiz nada de errado. Ministros do STF também estão sujeitos à crítica, inclusive a irônica, como qualquer homem público. Fui governador durante mais de sete anos e sofri todo tipo de crítica, da mais séria à mais debochada. Nunca tentei calar quem quer que seja”, afirmou à coluna Radar.

O episódio também repercutiu no meio político. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) comentou o caso nas redes sociais e fez críticas contundentes ao ex-governador. “Zema está brincando com fogo e vai acabar preso! Fugiu da CPMI do INSS por não ter como explicar a exploração e fraudes da Zema Financeira contra aposentados do Bolsa Família. Sua EletroZema contrata empresa que explora trabalho escravo e seu secretário de educação está a um passo da prisão, por compra superfaturada de livros inúteis para escolas estaduais de Minas. Quando ele estiver na Papuda, vai querer passar por perseguido e pedir anistia. Será preso por corrupção e fake News para confrontar a democracia”, escreveu.