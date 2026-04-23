Em novo embate, Gilmar diz que Zema fala 'dialeto' e ex-governador rebate: 'português esnobe'

247 - O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República, reagiu nesta quinta-feira (23/4) a declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, afirmando que sua forma de falar representa “brasileiros simples” e criticando o que chamou de “português esnobe de Brasília”. A resposta ocorreu após o magistrado dizer, em entrevista, que não entende o político. As informações são do Metrópoles.

Declaração de Gilmar Mendes

Durante entrevista na televisão, na quarta-feira (22) , o ministro afirmou que Zema utiliza “um dialeto próximo do português” e declarou que, muitas vezes, não compreende suas falas. Ao comentar a notícia-crime contra o ex-governador, Gilmar Mendes ironizou: “eu estava imaginando que ele (Zema) fala uma língua lá do Timor-Leste, um tétum, ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, naquilo que foi inteligível, é importante que a Procuradoria, a Polícia Federal, o próprio ministro Alexandre aprecie”.

Resposta de Zema nas redes

A reação de Zema ocorreu por meio de publicações nas redes sociais. “Sabe quem não entende o que eu falo? O ministro Gilmar Mendes. Porque o linguajar de brasileiros simples como eu é diferente do português esnobe dos intocáveis de Brasília”, escreveu o governador.

Na sequência, o ex-governador ampliou as críticas ao ministro do Supremo. “O problema não é você não entender as minhas palavras. Eu até não me importo. O problema é, sim, os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para censurar aqueles que criticam o comportamento de ministros do Supremo”, afirmou.

Inquérito das fake news

O episódio ocorre no contexto do inquérito das fake news. Gilmar Mendes solicitou a inclusão de Zema após a publicação de um vídeo nas redes sociais que sugere condutas ilícitas do ministro. O conteúdo divulgado traz fantoches que representariam Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli em um diálogo sobre o caso do Banco Master.

A notícia-crime foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Em trecho do documento, Gilmar Mendes afirma que Zema “vilipendia não apenas a honra e a imagem do Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria pessoa”.