Trump diz que petroleiros devem cruzar o Estreito de Ormuz após ataques contra forças navais do Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que navios petroleiros devem continuar atravessando o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas para o transporte global de petróleo. A declaração ocorre em meio ao aumento da tensão militar na região após ataques recentes contra embarcações.

Ao comentar a situação antes de deixar a Casa Branca para participar de um evento no estado de Kentucky, Trump defendeu que o tráfego marítimo siga normalmente pelo estreito.

“Acho que eles deveriam usar o Estreito de Ormuz”, afirmou Trump ao comentar a circulação de navios petroleiros pela passagem estratégica.

O presidente dos Estados Unidos também mencionou ações militares realizadas contra embarcações iranianas que, segundo ele, estariam sendo usadas para instalar minas marítimas. Trump afirmou que grande parte desses navios teria sido destruída durante operações conduzidas pelas forças americanas.

“Eliminamos praticamente todos os navios deles usados para colocar minas em uma única noite. Já chegamos ao barco número 60... Praticamente todos os navios deles, quase toda a Marinha deles, foi destruída”, declarou.

Trump também negou relatos divulgados por veículos da imprensa internacional de que o Irã teria espalhado minas ao longo do Estreito de Ormuz. Segundo ele, não haveria artefatos desse tipo na passagem marítima.

As declarações foram feitas no mesmo dia em que três navios foram atingidos na região. Um dos ataques foi reivindicado pela Guarda Revolucionária do Irã, elevando a tensão em torno da navegação no estreito, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e é fundamental para o fluxo mundial de petróleo.

Autoridades militares iranianas reagiram à situação. Um porta-voz do comando militar do país afirmou que o Irã não permitirá a passagem pelo Estreito de Ormuz de petroleiros pertencentes a países aliados dos Estados Unidos ou de Israel.

Segundo a autoridade iraniana, a instabilidade na região pode provocar forte impacto nos preços internacionais da energia, com a possibilidade de o barril de petróleo atingir US$ 200.

Trump também comentou o andamento do conflito envolvendo forças americanas e o Irã. Questionado sobre quanto tempo a guerra pode durar, o presidente afirmou que as operações militares “ainda não terminaram”, apesar de ter dito anteriormente, na segunda-feira (9), que o confronto terminaria “muito em breve”.