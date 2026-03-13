Trump mais atrapalha que ajuda oposição na corrida eleitoral brasileira, diz pesquisa Quaest

247 - A percepção dos brasileiros sobre os Estados Unidos registrou nova deterioração e pode ter impacto indireto no cenário político nacional, segundo levantamento divulgado pelo instituto Genial/Quaest. A pesquisa indica que a avaliação do país norte-americano se tornou mais negativa nos últimos meses e sugere que uma eventual manifestação de apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) poderia beneficiar eleitoralmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dados foram apresentados pelo cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (13). Ao comentar os resultados, Nunes destacou que a imagem dos Estados Unidos no Brasil vem se deteriorando desde o ano passado.

Segundo o pesquisador, em agosto de 2025, 44% dos brasileiros tinham opinião favorável sobre os Estados Unidos. Já em março de 2026, esse percentual caiu para 38%. Ao mesmo tempo, a parcela dos entrevistados com avaliação desfavorável chegou a 48%. Com isso, o saldo entre opiniões positivas e negativas passou de -4 para -10 pontos percentuais.

Em sua análise sobre os efeitos políticos desse cenário, Nunes afirmou que a associação entre a oposição brasileira e Donald Trump pode ter impacto negativo. “Trump parece mais atrapalhar que ajudar a candidatura da oposição”, escreveu.

A pesquisa também investigou como os eleitores reagiriam a um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos a Flávio Bolsonaro. Os resultados indicam um efeito dividido — e potencialmente desfavorável ao candidato apoiado.

De acordo com o levantamento, 32% dos brasileiros afirmaram que um apoio de Trump ao senador faria aumentar suas chances de votar em Lula. Já 28% disseram que esse apoio aumentaria a probabilidade de votar em Flávio Bolsonaro. Outros 19% declararam que passariam a considerar votar em outro candidato, enquanto 14% afirmaram que o eventual endosso do líder norte-americano não teria influência sobre sua escolha eleitoral.